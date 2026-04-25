مطعم سوشي ياباني يدخل موسوعة غينيس بأغلى سمكة تونة في التاريخ

حطّمت إحدى سلاسل مطاعم السوشي في اليابان الرقم القياسي العالمي المسجل في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية ، لأغلى سمكة تونة تُباع في مزاد، بعد أن دفعَت 510.3 ملايين ين (نحو 3.2 ملايين دولار) في أول مزاد لهذا العام 2026، حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم السبت.

وتم اصطياد سمكة التونة، بزعانف زرقاء، والتي يبلغ وزنها 243 كيلوجراماً، قبالة سواحل أوما في محافظة آوموري، بشمال شرق اليابان.

واشترت شركة "كيومورا كوربوريشن" (المالكة لسلسلة مطاعم "سوشي زانماي") السمكة العملاقة من سوق تويوسو للأسماك في طوكيو بتاريخ 5 يناير الماضي.

وجرى تقطيع السمكة داخل فرع تسوكيجي الرئيسي للسلسلة، ثم تم تقديمها في مطاعمها المنتشرة في مختلف أنحاء اليابان.

وخلال حفل تسلّمه شهادة موسوعة "غينيس" الذي أقيم في الفرع الرئيسي للسلسلة يوم 20 أبريل الجاري، قال رجل الأعمال الياباني كيوشي كيمورا، رئيس شركة "كيومورا والشهير بلقب "ملك التونة": "سنواصل تقديم التونة عالية الجودة العام المقبل وما بعده".

وهذا هو الإنجاز الثاني للشركة في موسوعة الأرقام القياسية؛ ففي عام 2013، سجّلت رقماً قياسياً بشرائها تونة زرقاء الزعانف بـ 155.4 مليون ين في أول مزاد لذلك العام.

وبحسب حكومة العاصمة طوكيو، فإن قيمة الشراء هذا العام هي الأعلى منذ بدء توافر بيانات مماثلة في عام 1999.

ويُعد الإنفاق السخي في أول مزاد للعام عادةً راسخة بين مقدمي العروض، إذ يُنظر إليه كمصدر للحظ الجيد، وفرصة للمطاعم لاستغلال الدعاية الإعلامية.