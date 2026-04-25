راكب يختبئ في خزانة الأمتعة على متن طائرة ويثير الجدل

أثار راكب على متن طيران "رايان إير" دهشة المسافرين بعدما قام بالاختباء داخل خزانة الأمتعة العلوية خلال رحلة متجهة من مالطا إلى مدينة نابولي الإيطالية.

ووثق الراكب الواقعة في مقطع فيديو نشره عبر تيك توك، ادعى فيه أن هدفه من هذا التصرف هو تجنب دفع ثمن تذكرة العودة، معلقاً بتهكم: "كيف لا تدفع ثمن تذكرة العودة.. لكنهم أمسكوا بي".

وأظهر الفيديو الراكب وهو مستلقٍ داخل المساحة المخصصة للحقائب، صارخا باسم مدينته "نابولي" وسط ضحكات الركاب.

وفي مقطع آخر، ظهر الشخص ذاته وهو في حالة غضب عارم داخل صالة المطار بعدما فاتته الرحلة، حيث بدأ بالصراخ ودفع الحواجز التنظيمية.

وعلى الرغم من تفاعل البعض بالضحك، إلا أن الواقعة واجهت انتقادات حادة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب البعض بوضعه على قوائم الممنوعين من السفر، معتبرين تصرفه قلة احترام لطاقم العمل وخرقاً لقواعد السلامة.

وأشار خبراء في الطيران إلى أن ادعاء الراكب توفير المال غير منطقي، إذ لا يمكنه الوصول إلى داخل الطائرة أصلاً دون تذكرة صعود، والمفارقة الساخرة في الأمر أن شركة "رايان إير" تفرض رسوما إضافية على استخدام الخزائن العلوية للحقائب، مما يعني أن "تخزين نفسه" هناك قد يكلفه نظرياً أكثر من الجلوس في مقعده.