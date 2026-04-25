صياد يتحول إلى فريسة.. فيلة تنهي حياة أميركي في غابات الغابون

لقي صياد أميركي مختص بقنص الطرائد الكبيرة مصرعه، بعد أن تعرّض لهجوم من مجموعة فيلة خلال رحلة صيد في الغابون.

وقالت صحف غابونية إن إرني دوسيو (75 عاماً) كان في رحلة صيد داخل غابة لوبي أوكاندا بالغابون، عندما تعرض هو والمرشد المرافق له بهجوم من مجموعة فيلة كانت برفقة صغارها، ما أدى إلى وفاته على الفور وإصابة المرشد بجروح خطيرة.

وكان الصياد الراحل قد كوّن على مدى سنوات مجموعة كبيرة من مقتنيات الصيد، شملت عدداً من الحيوانات الكبيرة مثل الفيلة والأسود.

وتُعد الغابون موطناً رئيسياً لفيلة الغابات، حيث تحتضن نحو 95 ألف فيل، ويصنف ضمن الأنواع المهددة بالانقراض بشكل كبير.