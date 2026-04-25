مصر.. طرْق على الباب يقود إلى مأساة سقوط رجل أعمال من الطابق الخامس

لقي رجل أعمال مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس داخل أحد العقارات السكنية في القاهرة، في واقعة تواصل الجهات المختصة التحقيق في ملابساتها.

وذكرت صحيفة «المصري اليوم» أن التحريات الأولية تشير إلى أن المتوفى كان داخل شقة برفقة سيدة، قبل أن يفاجأ بطرق باب الشقة، ما دفعه إلى محاولة مغادرة المكان عبر الشرفة، إلا أنه فقد توازنه وسقط، ليلقى حتفه في الحال.

وانتقلت قوة من الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، كما جرى الاستماع إلى أقوال الشهود وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وأوضحت المعاينة الأولية أن الوفاة نتجت عن إصابات بالغة، شملت كسوراً متعددة ونزيفاً داخلياً حاداً، جراء السقوط من ارتفاع.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها، حيث تستمع إلى أقوال السيدة التي كانت برفقة المتوفى، كما تم تكليف الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة، وكشف ما إذا كانت هناك أي ملابسات أخرى مرتبطة بالواقعة.