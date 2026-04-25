رفع أعلام أستراليا بدلاً من بريطانيا عن طريق الخطأ قبيل زيارة الملك تشارلز لواشنطن

قال مسؤول في وزارة النقل بمقاطعة كولومبيا، التي تضم العاصمة الأميركية واشنطن، إن المقاطعة وضعت عن طريق الخطأ 15 علماً أسترالياً بين 230 علماً بريطانياً بالقرب من البيت الأبيض قبيل زيارة الملك تشارلز إلى الولايات المتحدة، لكن تم تدارك هذا الخطأ على وجه السرعة.

وأضاف المسؤول أن الأعلام الأسترالية رفعت لفترة وجيزة قبل أن يتم استبدالها بالأعلام البريطانية للترحيب بالملك تشارلز عند وصوله إلى واشنطن، الاثنين.

وينظر لزيارة الملك تشارلز إلى الولايات المتحدة، بمناسبة الاحتفال بمرور 250 عاماً على إعلان استقلال الولايات المتحدة عن الحكم البريطاني، على نطاق واسع أنها الزيارة الأكثر أهمية منذ اعتلائه العرش.

يذكر أن ملك بريطانيا وهو حاكم أستراليا لكن هذا الدور شرفي إلى حد كبير.