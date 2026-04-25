«تسلا» تدخل قطاع المطاعم.. تجربة جديدة لسائقي السيارات الكهربائية

أعلن إيلون ماسك أن تسلا تتجه لتوسيع مشروع «Tesla Diner»، الذي يجمع بين محطات الشحن فائق السرعة والمطاعم ذات الطابع المستقبلي، في خطوة تهدف إلى تحويل تجربة شحن السيارات الكهربائية إلى نشاط اجتماعي وترفيهي متكامل.

وجاء ذلك عبر منصة «إكس»، حيث أعاد ماسك نشر مقطع يُظهر تجربة طلب الطعام من داخل السيارة في فرع هوليوود، مكتفياً بالقول: «المزيد من مطاعم تسلا قادمة»، ما فتح الباب أمام توقعات بتوسع المشروع في مواقع جديدة، من بينها مدينة بالو ألتو في كاليفورنيا، بالقرب من مراكز الشركة الرئيسية مثل مقر الهندسة ومنشأة «جيجا تكساس»، وربما ربطه مستقبلاً بمنطقة «ستار بيس» التابعة لـسبيس إكس.

ويُعد فرع ويست هوليوود النموذج الأول لهذا المفهوم، وقد حقق نجاحاً لافتاً منذ افتتاحه في 2025، إذ يضم أكثر من 250 مقعداً و80 شاحناً من طراز V4 Supercharger، إلى جانب مرافق ترفيهية مثل شاشات سينما عملاقة ومنصة مرتفعة بإطلالات على المدينة.

ورغم اعتماد قائمة طعام مبسطة تشمل البرغر والميلك شيك والدجاج المقلي، شهد المكان إقبالاً كبيراً، حيث بيع نحو 50 ألف قطعة برغر خلال ربع واحد فقط.

ومن خلال هذا التوسع، يسعى ماسك إلى إعادة تعريف تجربة شحن السيارات الكهربائية، بحيث تتحول من مجرد وقت انتظار إلى تجربة متكاملة تجمع بين الراحة والترفيه والخدمات، خصوصاً في المدن الكبرى وعلى الطرق الطويلة.