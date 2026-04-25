"حمية البلاستيك".. ترند صيني لإنقاص الوزن يثير مخاوف صحية

في موجة جديدة من ترندات إنقاص الوزن، انتشرت على منصات التواصل في الصين، مثل تيك توك، مقاطع تُظهر شباناً يستخدمون البلاستيك داخل أفواههم أثناء تناول الطعام، في ممارسة غير تقليدية تهدف إلى تقليل السعرات الحرارية عبر الاكتفاء بمضغ الطعام دون ابتلاعه.

ورغم الترويج لهذه الممارسة كوسيلة سريعة للحفاظ على الوزن، يحذّر مختصون من مخاطرها المحتملة، إذ قد يؤدي احتكاك الطعام بالبلاستيك إلى تسرب جزيئات «الميكروبلاستيك» إلى الجسم، والتي يُعتقد أنها قد تتراكم مع الوقت في بعض الأعضاء الحيوية، وفقاً لتقارير صحية نقلها India Today.

كما يُحتمل أن تؤثر بعض المواد الكيميائية المرتبطة بالبلاستيك، مثل «الفثالات» و«بيسفينول A»، على التوازن الهرموني ووظائف الجسم، رغم أن حجم هذه التأثيرات قد يختلف بحسب التعرض.

ولا تقتصر المخاوف على ذلك، إذ إن المضغ دون ابتلاع قد يربك الجهاز الهضمي نتيجة إفراز العصارات من دون وصول الطعام، ما قد يزيد من احتمالات تهيّج المعدة أو الارتجاع. كما قد يؤدي الاحتكاك بالبلاستيك إلى تآكل مينا الأسنان وتهيّج اللثة، إضافة إلى احتمال حدوث اختناق في بعض الحالات.

ويرى خبراء أن مثل هذه الممارسات تعكس مخاطر الانسياق وراء ترندات غير موثوقة، مؤكدين أن فقدان الوزن بشكل صحي يعتمد على نظام غذائي متوازن ونمط حياة مستدام، بعيداً عن أساليب قد تنطوي على مخاطر غير واضحة على المدى الطويل.