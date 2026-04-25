"مملكة النحل" تغزو البيت الأبيض… مبادرة غير متوقعة من ميلانيا ترامب

أعلنت السيدة الأولى للولايات المتحدة، ميلانيا ترامب، أمس الجمعة، عن خطوة جديدة ضمن مبادرات الاستدامة في البيت الأبيض، تمثّلت في توسيع برنامج تربية النحل عبر إضافة خلية جديدة صُممت على هيئة المبنى الرئاسي، لتنضم إلى خليتين قائمتين في الحديقة الجنوبية منذ عام 2009، وفق ما نقلته أسوشيتد برس.

وأوضح البيت الأبيض أن خلايا النحل الحالية قد تضم خلال ذروة فصل الصيف ما يصل إلى 70 ألف نحلة، وتنتج سنوياً ما بين 91 و102 كيلوغرام من العسل، مع توقعات بارتفاع الإنتاج بنحو 13.6 كيلوغرام إضافية بفضل الخلية الجديدة.

ويُستخدم العسل المنتج، والذي يعتمد على رحيق البرسيم، في إعداد بعض الوجبات داخل البيت الأبيض، كما يُقدَّم ضمن الهدايا الرسمية، ويُخصص جزء منه لدعم مبادرات إنسانية، مثل التبرعات لمطابخ الطعام.

وإلى جانب إنتاج العسل، تؤدي النحلات دوراً مهماً في تلقيح الحدائق القريبة، بما في ذلك حديقة المنتجات التي أطلقتها السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما عام 2009، إضافة إلى حدائق الزهور والنباتات الممتدة في منطقة "ناشونال مول".

ويعود إطلاق برنامج تربية النحل في البيت الأبيض إلى عام 2009، عندما بدأ أحد العاملين في صيانة المبنى هذه المبادرة كهواية، قبل أن تتحول إلى مشروع مستدام. وأشار البيان إلى أن الخلية الجديدة جرى تمويلها عبر صندوق ائتمان "ناشونال مول".

كما تم تصميم الخلية وقاعدتها داخل مقر الإقامة الرئاسية، ونُفذت يدوياً على يد حرفي من ولاية فرجينيا، في خطوة تجمع بين الطابع البيئي والحرفي.