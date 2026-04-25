«ارفع العلم» على ارتفاع 13 ألف قدم فوق نخلة جميرا

أعلنت «سكاي دايف دبي» عن إعادة افتتاحها، معلنة عودتها إلى الأجواء من خلال قفزة خاصة بعنوان «ارفع العلم» من ارتفاع 13 ألف قدم فوق نخلة جميرا.

وأُقيمت القفزة في موقع القفز الخاص بها في النخلة، وعلى خلفية ساحل دبي الخلاب، لتُعلن عودة واحدة من أبرز التجارب المليئة بالإثارة في المدينة، في لحظة تعبّر عن التضامن مع دبي ومجتمعها مع استمرار المدينة في التقدم نحو المستقبل.

وإلى الثالث من مايو المقبل تتيح «سكاي دايف دبي» للعملاء حجز قفزة ترادفية في موقع النخلة، والحصول على قفزة ثانية لصديق دون أي كلفة إضافية. وسيستقبل موقع القفز في النخلة عشاق المغامرة من يوم الجمعة إلى الأحد، وفق نهج مدروس يركز على السلامة، وبالتنسيق الوثيق مع الجهات المختصة.

وباعتبارها واحدة من أبرز التجارب التي لابد من خوضها في المدينة، تعود «سكاي دايف دبي» لتقدم الطريقة المثالية لاكتشاف دبي من ارتفاع 13 ألف قدم.