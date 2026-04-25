«الأرشيف» يكرّم كوادر «برجيل للأورام»

كرّم الأرشيف والمكتبة الوطنية 25 من العاملين في الكادر الطبي والإداري في معهد برجيل للأورام بمدينة برجيل الطبية، وذلك في إطار مبادرة «وصل» المجتمعية، تقديراً لجهودهم الإنسانية وعطائهم المميز في خدمة المرضى والمجتمع. وجاء التكريم خلال زيارة ميدانية نظمها الأرشيف والمكتبة الوطنية إلى مدينة برجيل الطبية في أبوظبي، حيث التقى الوفد الزائر الكوادر الطبية والإدارية، واطلع على جهودهم في تقديم الرعاية الصحية المتخصصة، خصوصاً في مجال علاج الأورام. وتهدف مبادرة «وصل» إلى تكريم فرق الطوارئ والكوادر الطبية عبر زيارات ميدانية تتضمن تقديم شهادات تقدير وهدايا رمزية، تقديراً لعطائهم المتواصل.