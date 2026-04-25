«الشارقة للتراث» يبحث تعزيز حضوره الثقافي إقليمياً ودولياً

ناقش معهد الشارقة للتراث، خلال اجتماع تنسيقي موسع، عُقد مساء أمس بمقره، مرتكزات العمل المؤسسي وآليات تطويره بما يدعم مسيرة صون الموروث الثقافي الإماراتي، ويلبي تطلعات إمارة الشارقة، بجانب تعزيز التكامل بين إدارات المعهد وأفرعه، والارتقاء بمستوى الأداء والبرامج التراثية بما يواكب المرحلة المقبلة.

ترأس الاجتماع رئيس معهد الشارقة للتراث، الدكتور عبدالعزيز المسلم، بحضور مدير المعهد، أبوبكر الكندي، ومديري الإدارات والأفرع في الذيد وخورفكان وكلباء ودبا الحصن، وذلك في فندق البيت بالشارقة.

وتناول الاجتماع سياسات المعهد ورؤيته الاستراتيجية، مع التركيز على تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز التنسيق بين الإدارات والأفرع، بجانب استعراض سير العمل في البرامج والمبادرات التراثية، وبحث سبل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، كما ناقش نجاح الفعاليات ومخرجاتها وأثرها في تعزيز الحضور الثقافي للمعهد، بجانب أهمية المشاركات الخارجية في توسيع نطاق التعريف بالتراث الإماراتي، وترسيخ مكانة المعهد في المشهدين الثقافي والعلمي.