تركيا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن دون 15 عاماً

أقر البرلمان التركي قانوناً يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاماً، ويفرض قواعد جديدة على المنصات الرقمية، بما في ذلك شركات برمجيات الألعاب.

ويعدل مشروع القانون تشريعات قائمة مثل قانون الخدمات الاجتماعية وقوانين أخرى عدة.

وينص على حظر استخدام الأطفال دون سن 15 عاماً لمنصات التواصل الاجتماعي، مع إلزام تلك المنصات باتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من أعمار المستخدمين.

وأصبحت منصات برامج الألعاب خاضعة أيضاً لنطاق هذا التنظيم.

ويلزم القانون المنصات التي تضم أعداداً كبيرة من المستخدمين بتعيين ممثل لها في تركيا، ويجب أيضاً على منصات الألعاب تصنيفها وفقاً للفئات العمرية للمستخدمين.