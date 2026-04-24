أوبن آيه آي تطلق "شات جي بي تي 5.5"

أطلقت شركة أوبن إيه آي أحدث نماذجها للذكاء الاصطناعي، "شات جي بي تي-5.5"، والذي وصفته بالأذكى والأكثر سهولة في الاستخدام حتى الآن.

وقالت الشركة في بيان إن النموذج الجديد يتمتع بقدرة فائقة على فهم المسائل المعقدة وتنفيذ مهام متعددة الأجزاء بشكل مستقل، مما يجعله يتفوق في مجالات البرمجة، والبحث عبر الإنترنت، وتحليل البيانات، وإدارة البرمجيات والأدوات المختلفة.

وأوضحت أنه صُمم ليكون أكثر حدساً في التعامل، حيث يبرز تطوره بشكل خاص في البرمجة، واستخدام الحاسوب، والبحث العلمي.

ورغم تفوقه في جانب الذكاء، إلا أن النموذج يحافظ على نفس سرعة الاستجابة التي قدمها سابقه "شات جي بي تي-4.5"، بل ويستهلك عدداً أقل بكثير من الرموز لإنجاز نفس المهام، مما يجعله أكثر كفاءة اقتصادياً وعملياً.