مشاوير «جميرا» الدافئة

على امتداد شاطئ جميرا بيتش تمضي الخطوات هادئة كأنها جزء من إيقاع المساء.. الشمس، وهي تنسحب ببطء، تصبغ السماء بلون ذهبي دافئ، ينعكس على الوجوه والطرقات، ويمنح اللحظة سكينة نادرة، وفي الأفق يقف برج العرب شامخاً كقصيدة معمارية تُكمل لوحة المدينة، بينما تتوارى الأبراج خلف ضباب خفيف يشبه الحلم.

في هذا المشهد يتجلّى سرّ جمال دبي؛ مدينة لا تكتفي بأن تُدهش بالنُسُق المعمارية الحديثة، بل تعرف كيف تمنح سكانها وزوارها لحظات لا تُنسى، هنا يصبح الغروب حكاية يومية، وتتحول نزهة عابرة إلى ذكرى دافئة تختصر سحر المدينة وتنوّعها.