«دي 4 في دي» متهم بقتل مراهقة «بطريقة وحشية»

تُوفيت سيليست ريفاس هيرنانديز، الفتاة البالغة من العمر 14 عاماً، المتهم بقتلها المغني «دي 4 في دي»، متأثرة بجروح نافذة، وفقاً لما جاء في تقرير تشريح جثتها.

وخَلُص التقرير، الصادر عن مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس، الذي ظل محجوباً عن النشر لأشهر عدة، إلى أن وفاتها كانت جريمة قتل وحشية.

وكان قاضٍ قد أمر، في نوفمبر الماضي، بمنع نشر التقرير بناء على طلب جهات إنفاذ القانون، وذلك بعد العثور على جثة الفتاة ممزقة الأوصال ومتحللة، في سبتمبر، داخل حقيبتين في صندوق سيارة من طراز تسلا، كانت متوقفة في حي هوليوود هيلز، لكنّ المدعين وافقوا هذا الأسبوع على السماح بنشر التقرير.

ووُجّهت إلى المغني الشاب لموسيقى البوب البديلة «دي 4 في دي»، البالغ من العمر 21 عاماً، واسمه الحقيقي ديفيد بيرك، تهمة القتل بطريقة وحشية.

وقال المُدّعون إنه قتل الفتاة لأنها هددته بفضح علاقتهما، وإنه خشي أن يؤدي ذلك إلى تدمير مسيرته المهنية الصاعدة.