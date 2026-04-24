4 كتب أطفال من متحف زايد الوطني

أطلق متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات، أربعة كتب جديدة للأطفال مستوحاة من تقاليد دولة الإمارات وبيئتها الطبيعية، وتتضمّن الكتب، الصادرة باللغتين العربية والإنجليزية، مزايا تفاعلية منها العناصر الحسية، والرسومات المنبثقة، والرسوم المتحركة الغنية بالألوان، لتُقدّم بذلك تجربة تعليمية ممتعة للقرّاء الصغار، ومن خلالها يدعو المتحف الأطفال لاكتشاف العناصر الرئيسة التي تعكس هوية الدولة، بدءاً من بيئاتها الصحراوية والبحرية ووصولاً إلى أشكال الحياة البرية المتنوعة.

وتُعد هذه الكتب جزءاً من مجموعة إصدارات المتحف، ومن ضمنها «ماجان تكشف عن أسرارها: بناء قارب من العصر البرونزي يبحر في مياه الخليج العربي»، الذي صدر مطلع هذا العام، وكتاب «أبرز مقتنيات متحف زايد الوطني»، وتعكس الإصدارات التزام المتحف بدعم البحوث ونشر المعرفة وتوفير موارد تعليمية يسهل الوصول إليها على نطاق أوسع من صالات العرض، وتشمل الكتب العناوين التالية:

«سماؤنا البهية، صحراؤنا الغنية»

يستكشف الكتاب البيئات التي أسهمت في صياغة قِيَم الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ومن خلال السرد القصصي والرسوم الغنية بالألوان يتعرّف الأطفال إلى الصحراء باعتبارها مدرسة حية لتعلُّم قيم الصمود والمرونة وحب المعرفة واحترام الطبيعة، وقد صدرت النسخة العربية من الكتاب بالتعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية.

«اقترب واستمع جيداً»

رحلة خيالية تستكشف مبنى متحف زايد الوطني ومقتنياته وصالات العرض فيه، وذلك عبر رسوم منبثقة لمقتنيات مختارة تروي تاريخ دولة الإمارات وثقافتها وتشجع الأطفال على اكتشاف المتحف وكنوزه.

«ها شو؟ حيوانات من الإمارات»

كتاب حسّي يدعم التعلم المبكر، ويتيح للأطفال فرصة التعرف إلى الحيوانات المحلية في دولة الإمارات بأسلوب يعزّز رغبتهم بالتعلم والاستكشاف.

البحر في حياتنا

كتاب تلوين تفاعلي أَعدّه المتحف بالتعاون مع Éditions Animées ويُركّز على أهمية البحر في الثقافة الإماراتية، ويمكن للأطفال تلوين الصفحات ثم استخدام تطبيق BlinkBook لتحويل رسوماتهم إلى مشاهد متحركة تنبض بالحيوية والإبداع.