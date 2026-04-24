«دبي للمطاعم».. أسبوع في حضرة المذاقات العالمية

يستعد أسبوع دبي للمطاعم لانطلاقته الجديدة، في شهر مايو المقبل، ليقدّم لعشاق الطعام فرصة تذوّق تشكيلة متنوعة من المأكولات لأكثر من 25 نوعاً من المطابخ العالمية، وهو ما يعكس تنوع قائمة المأكولات والمطاعم في دبي.

وفي هذه الدورة من أسبوع دبي للمطاعم، التي تستمر خلال الفترة من الأول إلى 17 مايو المقبل، يقوم أكثر من 125 مطعماً بتقديم قوائم طعام حصرية صُممت لتُبرز تنوع المذاقات العالمية في دبي، وذلك بأسعار تنافسية، وتتنوع المطاعم المشاركة بين الفاخرة، والعصرية الراقية، والمحلية، إلى جانب نخبة من أفضل مطاعم دبي الحائزة على جوائز وتصنيف ميشلان وغولت آند ميلو، وكذلك المدرجة ضمن قائمة أفضل 50 مطعماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتشمل التجربة قائمة غداء مكوّنة من طبقين بسعر 125 درهماً للشخص الواحد، وقائمة عشاء من ثلاثة أطباق بسعر 250 درهماً للشخص الواحد، لتتيح فرصة تذوّق أطباق مميزة في عدد من أكثر المطاعم طلباً في المدينة، كما يمكن للضيوف استكشاف قوائم طعام من مطابخ عالمية، تشمل أكثر من 30 مطعماً مدرجاً ضمن دليل ميشلان، من بينها مطعم حاصل على نجمة ميشلان، وتضم قائمة الطهاة المشاركين أسماء عالمية بارزة مثل: نوبو ماتسوهيسا، وغوردن رامزي، وإيزو آني، و ألفين لونغ، وأكيرا باك، و كيلفن تشيونجغ، وهادريان فيلديو، إلى جانب مفاهيم مميزة نشأت محلياً مثل مطعم غيرل آند ذا غوز بإشراف الشيف غابرييلا تشامورو.

ومن أبرز المزايا الجديدة في دورة عام 2026، دمج الحجوزات كلياً ضمن تطبيق «كريم داين آوت»، ليمنح المستخدمين تجربة سلسة تُمكّنهم من تصفُّح واستكشاف المطاعم والحجز بسهولة ضمن منصة واحدة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «يواصل أسبوع دبي للمطاعم دوره في إظهار مدى التنوع والنمو المتسارع الذي يشهده قطاع المطاعم في دبي. واكتسب الحدث شهرة واهتماماً متزايداً منذ إطلاقه، حيث كانت البداية مشاركة 30 مطعماً فقط، أما اليوم فإننا نشهد مشاركة أكثر من 125 مطعماً تمثل مزيجاً استثنائياً من المطاعم المحلية والعالمية، ما يجعل أسبوع دبي للمطاعم من أبرز الأحداث التي ينتظرها عشاق الطعام سنوياً في المدينة».

وأكد أهمية التعاون المثمر والبنّاء مع الشركاء من القطاعين العام والخاص لتقديم أفضل الخدمات والتجارب، لافتاً إلى أن الشراكة مع كريم خلال أسبوع دبي للمطعم تجعل تجربة الحجز أكثر سهولة، حيث تتيح للأشخاص الوصول المباشر إلى التجارب التي تلبي تطلعاتهم بكل سهولة.

يعكس أسبوع دبي للمطاعم تنوّع ما تقدمه المدينة من تجارب طعام مستوحاة من مطابخ عالمية شهيرة مثل: اليابانية، والإيطالية، والأميركية اللاتينية، والشرق أوسطية، والهندية، إلى جانب المفاهيم المحلية المميزة مثل مطعم قربوا Gerbou، الذي يحتفي بالضيافة والثقافة الإماراتية ضمن تجربة طعام راقية.

حدث رائد

يُعتبر أسبوع دبي للمطاعم حدثاً رائداً في عالم فنون الطهي على مستوى المدينة، ويحتفي بالمشهد المتنوع في دبي، من خلال تقديم قوائم طعام محددة وتجارب متنوعة بقيمة استثنائية، عبر مجموعة مختارة من المطاعم الرائدة في المدينة، بدءاً من المطاعم الفاخرة وانتهاءً بالمطاعم الشعبية والمفاهيم المحلية.

. 125 مطعماً تقدم قوائم طعام حصرية في الدورة الجديدة.

. 25 نوعاً من المطابخ العالمية ضمن أسبوع دبي للمطاعم.