«الأرشيف» يحتفي بمبادرة «فخورين بالإمارات»

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية احتفالية بمبادرة «فخورين بالإمارات»، تضمّنت عدداً من الأنشطة والفعاليات الوطنية التي جسّدت معاني الانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة. تضمّنت الفعاليات محاضرة وطنية بعنوان «بعزيمة إماراتية/ كيف نواجه التحديات النفسية بثبات»، قدمتها عضو المجلس الاستشاري الأسري، مريم الزعابي، واستعرضت خلالها محطات مضيئة من سيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والقِيَم الوطنية الراسخة التي أرساها في مسيرته القيادية، بجانب رؤيته الحكيمة في تعزيز الاتحاد وترسيخ وحدته، وسلّطت المحاضرة الضوء على نهج الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في تحقيق رفاه الإنسان من خلال توفير الحياة الكريمة لمواطني الدولة والاهتمام بالمقيمين على أرضها.