«فخورين بالإمارات» حكاية من ذهب وفضة

أطلق «مصنع الإمارات للمسكوكات»، وهو دار سكّ وتكرير للمعادن الثمينة في الدولة، بالتعاون مع «حي دبي للذهب»، مجموعة محدودة الإصدار من العملات التذكارية المسكوكة من الذهب والفضة، احتفاءً بحملة «فخورين بالإمارات».

وتتوفّر هذه المجموعة حصرياً في «حي دبي للذهب»، ما يُتيح فرصة نادرة لن تتكرر لاقتناء قطعة توثّق محطة بالغة الأهمية في مسيرة الوطن، وسيتم تخصيص عائدات بيع هذه العملات التذكارية إلى «فرجان دبي».

وتُجسّد كل عملة أعلى معايير الدقة والجودة والاهتمام بالتفاصيل، مستلهمة من هوية دولة الإمارات وتراثها، وقد سُكّت العملات بوزن أونصة واحدة من الذهب والفضة بدرجة استثمارية، لتوثّق لحظة زمنية تعكس مشاعر الفخر والوحدة والصمود في أنحاء الدولة، مع تقديم قيمة مستدامة لهواة الاقتناء والمهتمين بالقيمة المعنوية.

وقال رئيس مجلس الإدارة في «مصنع الإمارات للمسكوكات»، عيسى سعيد الفلاسي: «صُممت هذه العملات التذكارية الخاصة رمزاً للامتنان والتضامن، وهي تعكس الدعم الراسخ والوحدة والقيادة التي أظهرتها دولة الإمارات خلال الأوقات الصعبة، وبصفتنا شركة إماراتية المنشأ شعرنا بمسؤولية الإسهام بطريقة تجمع بين القيمة والغاية، وتُمثّل كل قطعة تحية تقدير لوطن يواصل الوقوف بقوة إلى جانب شعبه وشركائه، مع تخصيص العائدات لدعم (فرجان دبي)، بما يُعزّز الأثر المجتمعي المستدام».

وأكدت المدير الإداري لـ«فرجان دبي»، علياء الشملان، أن هذه المبادرة الوطنية النوعية تُجسّد قيم التكاتف والعطاء، وتعكس روح المسؤولية المجتمعية التي تميّز مؤسسات دولة الإمارات الوطنية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تُسهم في دعم مبادرات مجتمعية هادفة، وتؤكد أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات لخدمة المجتمع.

قال المدير التجاري الأول في شركة «إثراء دبي»، راشد الهرمودي: «تُمثّل هذه المبادرة لفتة تقدير لروح الوحدة والقوة التي أظهرتها دولة الإمارات في أكثر اللحظات أهمية، ونفخر في (حي دبي للذهب) بشراكتنا مع (مصنع الإمارات للمسكوكات) في عمل يعكس التلاحم والصمود المشترك، ويُسهم بشكل فعال في خدمة المجتمع».

علياء الشملان:

. المبادرة الوطنية النوعية تُجسّد قِيَم التكاتف والعطاء، وتعكس روح المسؤولية المجتمعية التي تميّز مؤسسات الإمارات الوطنية.

عيسى سعيد الفلاسي:

. صُممت العملات التذكارية رمزاً للامتنان، وتعكس الدعم والوحدة والقيادة التي أظهرتها الدولة خلال الأوقات الصعبة.

راشد الهرمودي:

. تُمثّل هذه المبادرة لفتة تقدير لروح الوحدة والقوة، التي أظهرتها دولة الإمارات في أكثر اللحظات أهمية.