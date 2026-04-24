أول فيراري كهربائية بـ 647 ألف دولار

قالت مصادر مطلعة إن شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الإيطالية فيراري، استقرت على السعر الأساسي لأول سيارة كهربائية فائقة القوة من إنتاجها، ويبلغ نحو 550 ألف يورو (647 ألف دولار)، قبل طرحها رسمياً الشهر المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر القول إن هذا السعر سيجعل السيارة الكهربائية الجديدة «فيراري لوسي» أغلى من السيارة فيراري بروسانجوي متعددة الاستخدام ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في)، التي يبدأ سعرها من 450 ألف يورو، مضيفة أن السعر النهائي للسيارة لوسي يمكن أن يتغير بنسبة 10% سواء بالزيادة أو بالخصم.

وستكون السيارة لوسي اختباراً جوهرياً، لاسيما مع استمرار قلق المشترين الأثرياء بشأن قدرة السيارات الكهربائية على الاحتفاظ بقيمتها، حيث تبحث هذه الفئة من المشترين عن سيارات فائقة تحافظ على قيمتها أو حتى تزيدها مع مرور الوقت.

وأعلنت «فيراري» أنها ستضمن الحفاظ على الأداء المتميز لسيارات هذه العلامة التجارية الشهيرة.