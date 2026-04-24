شركة ألمانية تتخلى عن موظفين للمرة الأولى منذ 110 أعوام

قال متحدث باسم شركة «ريتر سبورت» الألمانية للشوكولاتة، أمس، إن الشركة تعتزم إقالة موظفين للمرة الأولى منذ 110 أعوام، بعد تسجيل نتائج مخيبة للآمال خلال العام الماضي.

وقال المتحدث إن عمليات الشطب ستؤثر في مقر الشركة بالقرب من شتوتغارت، حيث سيتم شطب وظيفة من بين كل 10 وظائف.

وأضاف أن ارتفاع تكاليف المواد الخام، خصوصاً الكاكاو، إضافة إلى تكاليف الطاقة والتغليف، كلها عوامل أثّرت في العمل، وأوضح أن الشركة رصدت انخفاضاً كبيراً في طلب المستهلكين.

وكانت الشركة، التي يعمل لديها نحو 1900 شخص حول العالم، قد أعلنت سابقاً عن خططها لتبسيط هيكل التكاليف، وعلى الرغم من ارتفاع المبيعات تراجعت أرباح «ريتر سبورت» خلال عام 2025.

ويرجع الانخفاض بصورة أساسية إلى الارتفاع الحاد في تكاليف المواد الخام.