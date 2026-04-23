شاب تايلندي يشعل حرائق غابات بدافع “الملل”

ألقت دوريات حراس الغابات في غابة كاينغ هات أوي بمحافظة فيتسانولوك في تايلندي القبض على شاب مثير للريبة، يوم السبت الماضي، وذلك بعد تلقي بلاغات متكررة عن اندلاع حرائق في المنطقة.

وأفادت السلطات بأنه عُثر بحوزة المشتبه به على ولاعة أثناء توقيفه، فيما لم يقدم تفسيراً مقنعاً لوجوده في الموقع، ما دفع إلى اقتياده للتحقيق.

وخلال الاستجواب في مركز الشرطة، اعترف الشاب، البالغ من العمر 22 عاماً، والمعروف باسم ماتينا، بإشعال حرائق داخل الغابة، لكنه قدّم مبرراً غريباً، حيث قال"أردت فقط التسلية. لم يكن لدي ما أفعله، فأشعلت النار لأجبر حراس الغابات على إخمادها. لقد تصرفت بتهور"

وتم نقل المشتبه به إلى مركز شرطة تشات تراكان لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، حيث وُجهت إليه تهمة إتلاف الموارد الطبيعية، وفقاً لما ذكره موقع “أوديتي سنترال”.

ولا يزال الشاب رهن الاحتجاز، في انتظار ما ستقرره السلطات من عقوبات قانونية بحقه.