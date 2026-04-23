مراهق صيني يصنع محرك طائرة في منزله ويُبهر العالم

نجح تلميذ صيني يبلغ من العمر 14 عاماً، يُدعى تشي جينغانغ، في لفت الأنظار بعد تمكنه من تصميم وتجميع محرك طائرة داخل منزله، في تجربة تعكس شغفاً مبكراً بعالم الطيران والهندسة.

وبحسب ما أفاد به والدا الطفل، فإن اهتمام تشي بالطيران بدأ منذ مرحلة رياض الأطفال، حيث كان مولعاً بصناعة الطائرات الورقية وتجربتها. ومع تقدمه في السن، تحول هذا الشغف إلى اهتمام علمي عميق، إذ كان يقضي ساعات طويلة في قراءة كتب متخصصة في الديناميكا الهوائية والعلوم المرتبطة بها، وفقاً لموقع «Oddity Central».

ومع دخوله المرحلة الابتدائية، بدأ الطفل في استيعاب مفاهيم أكثر تعقيداً، مثل التحليل الرياضي والتصميم الهندسي، إلى جانب تعلم استخدام برامج التصميم ثلاثي الأبعاد. لاحقاً، قرر تحويل معرفته النظرية إلى مشروع عملي طموح يتمثل في بناء محرك نفاث خاص به.

ولتحقيق ذلك، اختار عدم الاعتماد على التصاميم الجاهزة، وبدأ العمل من الصفر، حيث صمم الأجزاء بنفسه، وأنشأ نماذج رقمية ثنائية وثلاثية الأبعاد، كما أجرى حسابات دقيقة تتعلق بتدفق الهواء ودرجات الحرارة والضغط.

وخلال مراحل تطوير المشروع، وثّق تقدمه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حظي بتفاعل واسع، إذ قدم له بعض المتابعين نصائح تقنية، فيما عرض آخرون المساعدة في تصنيع بعض الأجزاء باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وبعد نحو ستة أشهر من العمل، تمكن من تجميع نموذج أولي للمحرك، إلا أن الاختبارات الأولية لم تنجح بسبب مشكلات في التصميم ونظام الوقود. ورغم ذلك، لم يتوقف عند هذا الفشل، بل واصل تطوير المشروع والعمل على نسخة محسّنة منه.

ويؤكد تشي أن التجربة، رغم تعثرها، شكّلت له درساً مهماً في التعلم العملي، ودافعاً للاستمرار في تحقيق حلمه في مجال هندسة الطيران.