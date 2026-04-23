مسيرة فخر بالوطن في حديقة «أم الإمارات»

أطلقت حديقة «أم الإمارات» باقة عائلية تزامناً مع «عام الأسرة»، بهدف تشجيع السكان والزوار على قضاء أوقات مشتركة في الهواء الطلق، ضمن بيئة مناسبة للعائلات.

وتعتمد باقة «الدخول والترفيه» على نموذج «اشترِ ثلاثة واحصل على الرابع مجاناً»، وهي متاحة لتذاكر دخول الحديقة، إلى جانب مجموعة مختارة من الأنشطة في حظيرة الحيوانات، بما يوفّر قيمة مضافة للعائلات والمجموعات.

وتسري الباقة طوال فصل الصيف، حتى نهاية أغسطس المقبل، بما يتيح مزيداً من الفرص للاستفادة من مرافق الحديقة وتجاربها.

وتشمل الأنشطة إمكانية المشاركة في إطعام الحيوانات، إلى جانب تجارب تفاعلية متنوعة مثل لقاءات الحيوانات، وجلسات الإطعام، وركوب المهر والجِمال.

وفي إطار برامجها المجتمعية وتناغماً مع هذه المبادرة، تستضيف حديقة «أم الإمارات» مسيرة وطنية مجتمعية الأحد المقبل، تجمع أفراد المجتمع للتعبير عن فخرهم وامتنانهم للعيش والعمل في دولة الإمارات.