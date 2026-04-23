أبوظبي تمكّن جيل المستقبل من سرد الحكايات

بهدف تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً لاستقطاب وتمكين الجيل الجديد من رواة السرد القصصي ومطوري المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وقّعت هيئة الإعلام الإبداعي أبوظبي مذكرة تفاهم مع مجموعة «أنيموشن مينا»، الشركة العالمية الرائدة في مجال الرسوم المتحركة.

وبموجب الاتفاقية، تستكشف هيئة الإعلام الإبداعي و«أنيموشن مينا» آفاق تنظيم مبادرات تشمل مشاريع لإنتاج الرسوم المتحركة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وإمكانية إنشاء أكاديمية متخصصة في الرسوم المتحركة، وتطوير نماذج محتوى موجه للشباب، ما يسهم في تعزيز قدرات الإنتاج المحلية، وبناء مسارات مستدامة لتطوير المواهب، وكذلك دعم المبدعين الناشئين من خلال منحهم فرصاً للعمل الميداني في هذا القطاع.

من ناحيته، قال مدير إدارة تطوير الأعمال في هيئة الإعلام الإبداعي، خالد خوري: «يعكس هذا التعاون التزام أبوظبي طويل الأمد ببناء منظومة إعلام إبداعي تتمتع بقدرات تنافسية عالمية، وترتكز على المواهب والابتكار وإعلام يواكب المستقبل»، وأضاف: «نسعى من خلال هذا التعاون إلى دعم إنتاج الرسوم المتحركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتمكين رواة السرد القصصي من الجيل الجديد، إضافة إلى توفير مسارات واضحة تنقل الشباب والمواهب الواعدة من المخيمات التدريبية وبرامج التطوير إلى منظومة العمل الفعلي وتقديم إنتاجات على أرض الواقع».

من جانبها، أكدت المديرة العامة لـ«أنيموشن مينا»، جوليا نيكولايفا، أن «أبوظبي توفر بيئة فريدة تلتقي فيها الطموحات الإبداعية والابتكار التكنولوجي والرؤية الاستراتيجية، ونتطلع من خلال التعاون إلى استكشاف سبل دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الرسوم المتحركة التقليدية، وتطوير البرامج الموجهة للشباب، وإطلاق مبادرات تعليمية تنطلق من أبوظبي لتتوسع إقليمياً ودولياً».

