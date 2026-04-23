تلسكوب جديد يمكنه مسح أجزاء شاسعة من الكون

كشفت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) عن تلسكوبها الفضائي الجديد «رومان» القادر على مسح أجزاء شاسعة من الكون بحثاً عن كواكب خارجية، وكذلك عن إجابات لأكبر الألغاز الفيزيائية المتمثلة في المادة والطاقة المظلمتين.

وقال مدير «ناسا»، جاريد آيزاكمان، أول من أمس، إن هذا التلسكوب من الجيل الأحدث «سيوفّر لكوكب الأرض أطلساً جديداً للكون».

وسيُنقل التلسكوب، الذي يتجاوز طوله 12 متراً والمزوّد بألواح شمسية ضخمة، إلى فلوريدا تمهيداً لإرساله إلى الفضاء في مطلع سبتمبر المقبل، بوساطة صاروخ تابع لشركة «سبايس إكس».