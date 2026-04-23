موسم الوصل يستقطب 300 ألف عائلة

يصل موسم الوصل في مدينة إكسبو دبي، بعد غدٍ، إلى محطة الختام، بعد أن قدم على مدى سبعة أشهر العديد من الفعاليات الترفيهية والفنية والمجتمعية التي شهدت إقبالاً جماهيرياً واسعاً، فيما تشير التقديرات الأولية إلى استقطاب أكثر من 300 ألف عائلة للموسم في دورته الأولى.

وسيكون الختام مع فعالية «مغامرات الصيف المائية»، إذ ستتحول ساحة الوصل الأيقونية إلى ساحة ألعاب مائية ضخمة وتفاعلية في الهواء الطلق، لتقدم للزوار من مختلف الجنسيات فرصة الاستمتاع مع أطفالهم بيوم حافل بالترفيه والموسيقى والمأكولات في أجواء عائلية مليئة بالمرح، تحت أكبر قبة عروض تفاعلية غامرة في العالم، في ختام يليق بموسم الوصل، ويجسد شعاره «لكل مناسبة احتفال».

وقالت المخرجة التنفيذية الإبداعية للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي، آمنة أبوالهول: «مع اختتام الدورة الأولى لموسم الوصل، ننظر بفخر واعتزاز لموسم نجحنا من خلاله في تقديم فعاليات استمدت روحها من روح المجتمع الإماراتي الواحد، إذ إننا، رغم التحديات، واصلنا حتى النهاية تنظيم الفعاليات الهادفة، مستلهمين بذلك من توجيهات قيادة دولة الإمارات بتعزيز روح الترابط والمشاركة المجتمعية»، مضيفة: «كان الإقبال الكبير على فعالياتنا خلال الأسابيع الأخيرة دليلاً واضحاً على ثقة الزوار بالأجواء الآمنة للدولة، وأيضاً على صواب استراتيجيتنا المتمثلة في الإصرار على الاستمرارية وعدم تأجيل أي من فعالياتنا، وكانت النتيجة أن تذاكر معظم الفعاليات في شهر مارس وأبريل بيعت بالكامل».

وشهدت النسخة الأولى من موسم الوصل برنامجاً حافلاً بالتجارب المتنوعة والنابضة بالحياة، التي جمعت العائلات والمجتمعات تحت القبة الأيقونية، محققاً وعده للزوار بأن يكون وجهة أساسية لكل المناسبات، إذ انطلق الموسم في أكتوبر الماضي مع مهرجان الحصاد الخريفي، والذي حول ساحة الوصل إلى وجهة احتفالية ذات طابع خريفيّ ساحر مع لمسة موسمية مرحة، تلاه تنظيم الدورة الثانية من مهرجان «ضيّ دبي» الفني بالشراكة مع هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، ثم تبعه مهرجان الكيك الذي امتد على مساحة 110 آلاف قدم مربعة، ثم مدينة الشتاء، إحدى الفعاليات الأساسية لمدينة إكسبو دبي، التي حوّلت ساحة الوصل إلى وجهة شتوية رئيسة، مفعمة بالأضواء المتلألئة والتجارب العائلية الممتعة.

أوركسترا فردوس

على امتداد الموسم، لعبت أوركسترا فردوس دوراً جوهرياً كركيزة ثقافية أساسية، إذ قدمت برنامجاً متنوعاً من العروض الموسيقية في ساحة الوصل وبيت الفن. ومن الفن الكلاسيكي والأوبرا وصولاً إلى الفن المعاصر المتناقل عبر الأجيال، قدم كل حفل موسيقي تجربة موسيقية متميزة، ونجحت الأوركسترا في استقطاب تفاعل جماهيري واسع واهتمام ثقافي متزايد بدليل نفاد التذاكر باستمرار، ما عزز مكانة موسم الوصل كوجهة نابضة للفنون والموسيقى.