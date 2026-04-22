السجن لرجل أفسد متعة فيلم.. بحرق الأحداث

أوردت صحيفة «أساهي» اليابانية أن محكمة طوكيو الجزئية حكمت على مدير موقع ترفيهي يدعى واتارو تاكيوتشي بالسجن لمدة عام ونصف العام، بالإضافة إلى غرامة قدرها مليون ين (نحو 6300 دولار أميركي)، لمخالفته قوانين حقوق النشر اليابانية.

وكان تاكيوتشي مديراً لموقع ترفيهي مليء بالمقالات التي تتناول بالتفصيل الممل أحداث المسلسلات والأفلام الشهيرة. ويُعدّ نشر ومناقشة المحتوى الذي يكشف أحداث المسلسلات والأفلام على الإنترنت أمراً شائعاً في الصحافة والنقد الترفيهي، لكن الغالبية العظمى من تلك الكتابات تندرج ضمن الاستخدام العادل، وفي بعض الحالات، قد تخضع لشروط معينة من الاستوديوهات التي تتيح الوصول إلى أعمالها، كحظر النشر أو بنود «عدم الكشف».

لكن ما يميز قضية تاكيوتشي هو أن محتوى موقعه الإلكتروني تجاوز حدود الاستخدام العادل، حيث نسخ الحوارات ووصف المشاهد بتفصيل دقيق، ودون أي تعليق، ما دفع شركتي توهو وكاداكوا شوتين، المالكتين للحقوق، إلى رفع دعاوى قضائية مشتركة ضده عبر جمعية توزيع المحتوى الخارجي اليابانية، وذلك بعد نشر مقالتين - إحداهما عن فيلم غودزيلا ماينس وان، والأخرى عن مسلسل الأنمي المقتبس من أوفرلورد، قالت الصحيفة إنها «حرقت» أحداث العمل.

ووُجهت إلى تاكيوتشي في نهاية المطاف تهمة مخالفة القوانين المتعلقة بإنشاء «عمل جديد من خلال إجراء تعديلات إبداعية على العمل الأصلي مع الحفاظ على خصائصه الأساسية».

بدورها، أعلنت منظمة CODA لتوزيع الأعمال الفنية أنها تعتزم، في ضوء هذه القضية، اتخاذ «إجراءات فعّالة ضد مواقع إلكترونية مماثلة»، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.