«أسبوع دبي للمطاعم» يعود للذواقة بأطباق حصرية

يعود أسبوع دبي للمطاعم، في مايو المقبل، ليقدّم لعشاق الطعام فرصة تذوق تشكيلة متنوعة من المأكولات لأكثر من 25 نوعاً من المطابخ العالمية، وهو ما يعكس تنوع قائمة المأكولات والمطاعم في دبي.

وسيقدّم أكثر من 125 مطعماً قوائم حصرية، صُممت لتبرز تنوع المذاقات العالمية في دبي، بأسعار تنافسية، من الأول حتى 17 مايو المقبل، وتتنوع المطاعم المشاركة بين الفاخرة، والعصرية الراقية، والمحلية، إلى جانب نخبة من أفضل مطاعم دبي الحائزة جوائز وتصنيف ميشلان وغولت آند ميلو، وكذلك المدرجة ضمن قائمة أفضل 50 مطعماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويمكن للضيوف استكشاف قوائم طعام من مطابخ عالمية، تشمل أكثر من 30 مطعماً مدرجاً ضمن دليل ميشلان، من بينها مطعم حاصل على نجمة ميشلان، وتضم قائمة الطهاة المشاركين أسماء عالمية مثل نوبو ماتسوهيسا، وغوردن رامزي، وإيزو آني، وألفين لونغ، وأكيرا باك، وكيلفن تشيونجغ، وهادريان فيلديو، إلى جانب مفاهيم نشأت محلياً مثل مطعم غيرل آند ذا غوز، بإشراف الشيف غابرييلا تشامورو.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «يواصل (أسبوع دبي للمطاعم) دوره في إظهار مدى التنوع والنمو المتسارع الذي يشهده قطاع المطاعم في دبي. واكتسب الحدث شهرة واهتماماً متزايداً منذ إطلاقه، حيث كانت البداية مشاركة 30 مطعماً فقط، أما اليوم فإننا نشهد مشاركة أكثر من 125 مطعماً تمثّل مزيجاً استثنائياً من المطابخ المحلية والعالمية، ما يجعل أسبوع دبي للمطاعم من أبرز الأحداث التي ينتظرها عشاق الطعام سنوياً في المدينة».

ويعكس أسبوع دبي للمطاعم تنوع ما تُقدّمه المدينة من تجارب طعام مستوحاة من مطابخ عالمية شهيرة، مثل اليابانية والإيطالية واللاتينية، و«الشرق أوسطية» والهندية، إلى جانب المفاهيم المحلية المميزة مثل مطعم «قربوا» Gerbou، الذي يحتفي بالضيافة والثقافة الإماراتية ضمن تجربة طعام راقية.

