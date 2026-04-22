«ذا غرين بلانيت دبي» باللون الأزرق

أعلنت «ذا غرين بلانيت دبي»، الغابة المطيرة الداخلية الوحيدة في المنطقة، أنها ستضيء قبتها البيولوجية باللون الأزرق بدلاً من الأخضر، دعماً لمؤسسة «تحقيق أمنية»، وتزامناً مع «اليوم العالمي للأمنيات»، في مبادرة رمزية تجسّد رسالة الأمل والتضامن مع الأطفال الذين يعانون أمراضاً شديدة.

وتقام المبادرة الثلاثاء المقبل، وستستقبل القبة مجموعة من الأطفال التابعين لمؤسسة «تحقيق أمنية»، ممن يتطلعون إلى خوض تجربة استكشاف الغابة المطيرة.

ويوافق 29 أبريل من كل عام اليوم العالمي للأمنيات.