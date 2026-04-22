«محققو الأغنام» يراهن على الكوميديا والغموض

في أجواء احتفالية اتسمت بالحضور الإعلامي اللافت والتفاعل الجماهيري، شهدت مدينة نيويورك العرض الأول لفيلم «محققو الأغنام -The Sheep Detectives» بحضور بطل العمل الممثل الأيرلندي، كريس أوداود، إلى جانب طاقم الفيلم وعدد من صناع السينما والضيوف.

وجاء العرض الأول ضمن فعاليات السجادة الحمراء، التي احتضنتها إحدى قاعات العرض الكبرى في المدينة، حيث اصطف المصورون والإعلاميون لتغطية وصول أبطال العمل، في مشهد يعكس الترقب المحيط بالفيلم الذي ينتمي إلى الكوميديا ذات الطابع البوليسي الخفيف، ويُنتظر أن يشكل إضافة جديدة إلى مسيرة أوداود في الأعمال الكوميدية.

وظهر كريس أوداود على السجادة الحمراء مبتسماً ومتفاعلاً مع وسائل الإعلام، حيث التقط عدداً من الصور وتحدث مع الصحافيين عن تجربته في الفيلم، مشيراً إلى الطابع المختلف للشخصية التي يؤديها ضمن أحداث العمل، والذي يجمع بين التحقيقات الطريفة والمواقف الساخرة.

ويراهن الفيلم على المزج بين الكوميديا والغموض، حيث تدور أحداثه في إطار غير تقليدي يعتمد على تحقيقات ساخرة مرتبطة بسلسلة أحداث غريبة، ما يمنحه طابعاً ترفيهياً موجهاً لجمهور واسع.

واختُتمت فعالية العرض الأول بعرض الفيلم وسط حضور كامل للقاعة، حيث تفاعل الجمهور مع مشاهد العمل الكوميدية، في حين أشاد الحضور بأداء طاقم التمثيل، وعلى رأسهم أوداود، الذي واصل ترسيخ حضوره في الأعمال الكوميدية ذات الطابع العالمي.