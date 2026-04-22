«دي 4 في دي» يدفع ببراءته في قضية مروِّعة

دفع المغني «دي 4 في دي» بأنه غير مذنب في اتهامه بقتل الفتاة سيليست ريفاس هيرنانديز (14 عاماً)، بعد العثور على جثتها ممزقة الأوصال ومتحللة، في سبتمبر الماضي، داخل سيارته المهجورة من طراز «تسلا».

وتُعدّ التهم الموجهة للمغني بمثابة أول تحرك علني ملموس في قضية مروِّعة، ظلت التحقيقات فيها طي الكتمان إلى حد كبير، طوال سبعة أشهر من العثور على جثة الفتاة.

وأوضح مكتب مدعي عام مقاطعة لوس أنجلوس أن ديفيد بيرك (21 عاماً)، وهو الاسم الحقيقي للمغني، يواجه اتهامات بالقتل من الدرجة الأولى وتهماً أخرى، ودفع محاميه أمام القضاء ببراءته من جميع التهم.