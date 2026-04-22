ليلى علوي متوّجة بجائزة «إيزيس للإنجاز»: أهديها لكل مؤمن بالكلمة

بدأت الدورة ​الـ10 لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، أول من أمس، ​في جنوب مصر، بمشاركة 65 فيلماً من 33 دولة.

وتحمل الدورة، الممتدة حتى 25 الجاري، اسم الممثلة والمنتجة والمخرجة المصرية الرائدة عزيزة أمير (1901-1952) بمناسبة ⁠مرور 125 عاماً على ميلادها.

وكرّم المهرجان في الافتتاح الممثلة المصرية ليلى علوي بجائزة «إيزيس للإنجاز»، وكرّم كذلك الممثلة السورية ‌سلاف فواخرجي، والمخرجة وكاتبة السيناريو البولندية دوروتا كوبيلا فيلخمان.

وأبدت ليلى علوي اعتزازها بالتكريم، ‌لاسيما مجسم جائزة «إيزيس»، لما ‌له من رمزية ملهمة ترتبط بأسطورة ‌إيزيس الشهيرة في ‌الحضارة المصرية القديمة، وقالت: «سعيدة بالتكريم، وسعيدة أكثر بالمعنى العميق لاسم إيزيس، ​إيزيس بالنسبة ‌لي ​ليست أسطورة قرأناها في ⁠الكتب، بل رمز عميق ومهم جداً للمرأة ولمصر»، وأضافت أنها لن تعتبرها مجرد جائزة ​وتكريم لمشوارها الذي تعبت فيه ولم يكن سهلاً، بل ستعتبرها عهد وفاء، وستظل فيه وفيّة لكل ما تؤمن به، ولكل عمل مفيد للمجتمع ويفيد للإنسانية، وتابعت: «أهدي هذه الجائزة لكل واحد آمن بالكلمة، وبالصورة ‌وبالفن».

وبالتوازي مع عروض الأفلام، ينظم المهرجان «منتدى أسوان لشباب السينمائيين» ​لدعم صناع السينما الجدد، و«منتدى نوت لقضايا المرأة» الذي يشمل سلسلة ندوات ولقاءات لربط السينما بالقضايا المجتمعية.