ملك بريطانيا: أمي الحبيبة ستظل في قلوبنا

أشاد الملك تشارلز، ملك بريطانيا، أمس، بوالدته الراحلة ​الملكة إليزابيث الثانية، في اليوم الذي كان سيوافق ‌عيد ​ميلادها الـ100، قائلاً إن «أمي الحبيبة» ستظل «إلى الأبد في قلوبنا».

ووُلدت الملكة إليزابيث، التي تعدّ أطول ملوك وملكات بريطانيا عُمراً وصاحبة أطول فترة حكم بينهم، في 21 أبريل 1926، وأمضت 70 عاماً على العرش قبل وفاتها في سبتمبر 2022 عن 96 عاماً.

وأضاف الملك تشارلز، في بيان بثّه التلفزيون، أن والدته شكلت العالم من حولها، وأثّرت في حياة عدد لا يحصى من الناس.

وتابع: «ونحن نحتفل بما كان سيصبح عيد ميلاد والدتي الحبيبة الـ100، نتوقف أنا وعائلتي للتفكير في حياة وفقد ملكة كانت ‌تعني الكثير لنا جميعاً».

وتابع: «سيتذكرها الملايين بسبب لحظات ذات أهمية وطنية، ‌وسيتذكرها كثيرون غيرهم بسبب لقاء عابر أو ابتسامة أو كلمة لطيفة رفعت المعنويات».