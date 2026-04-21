آيفون 18 برو وبرو ماكس.. المواصفات وموعد الإطلاق الرسمي

تشير التقارير الصادرة عن موقع ماك وورلد إلى أن شركة أبل تستعد لإحداث تغيير جذري في استراتيجيتها المعتادة، حيث من المتوقع أن يقتصر إطلاق شهر سبتمبر من عام 2026 على الفئات الاحترافية فقط، مما يمنح سلسلة "برو" الأضواء الكاملة خلال موسم العطلات، بينما سيتم إرجاء الموديلات الأساسية إلى وقت لاحق من العام التالي.

ويأتي هذا التحول ليعزز من قيمة الهواتف الرائدة التي ستعتمد لأول مرة على معالجات مصنعة بتقنية 2 نانومتر المتطورة، بالإضافة إلى تقنيات اتصال ثورية تشمل مودم خاص من إنتاج أبل لدعم الإنترنت عبر الأقمار الصناعية بشكل كامل، وهو ما يجعل الجيل القادم ليس مجرد تحديث سنوي بل قفزة تقنية تعيد تعريف الهواتف الذكية في العقد الجديد، خاصة مع تقديم ألوان جريئة وتصميمات تخفي مستشعرات التعرف على الوجه خلف زجاج الشاشة لأول مرة في تاريخ الشركة.

بناءً على أحدث تسريبات هاتف آيفون 18 برو تستعد شركة أبل لإجراء تحول جذري وغير مسبوق في استراتيجية طرح منتجاتها خلال عامي 2026 و2027، حيث تشير المعلومات المسربة إلى أن الشركة ستتخلى عن جدولها الزمني التقليدي الذي اعتاد عليه الجمهور لسنوات طويلة.

ومن المنتظر أن يقتصر إطلاق شهر سبتمبر من عام 2026 على الفئات الاحترافية العليا فقط، وهي هواتف 18 برو وبرو ماكس، بالإضافة إلى الكشف المرتقب عن أول هاتف قابل للطي من إنتاج الشركة آيفون فولد، فيما يتم طرح هاتف آيفون 18 والجيل الثاني من آيفون إير، وآيفون 18e في ربيع عام 2027.

وبين أن الجزيرة الديناميكية سوف تصمم بطريقة أصغر حجماً بفضل دمج بعض مكونات مستشعر التعرف على الوجه أسفل زجاج الشاشة، وتزويد آيفون 18 برو وبرو ماكس بكاميرا متطورة ذات فتحة عدسة متغيرة لتعزيز جودة التصوير الاحترافي في مختلف ظروف الإضاءة.

ولفت إلى أنه سوف يتم استخدام شريحة A20 Pro الجديدة المصنعة بتقنية 2 نانومتر المتطورة لرفع كفاءة الأداء وتوفير استهلاك البطارية بنسبة كبيرة، واعتماد مودم C2 الجديد من إنتاج شركة أبل كبديل لمودم كوالكوم لتعزيز سرعات الاتصال واستقرار شبكات الجيل الخامس، ودعم تقنيات الاتصال الكامل بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية لتصفح المواقع والمراسلة بعيداً عن تغطية الشبكات التقليدية، وتوفير خيارات ألوان جديدة وجذابة يتصدرها لون الكرز الداكن الذي يمنح الهاتف مظهراً فخماً وعصرياً لم يسبق له مثيل.