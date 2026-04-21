أصابتها قبل مغادرة قاعة الزفاف.. وفاة عروس في مصر بسبب أزمة صحية مفاجئة

انتشرت حالة من الحزن عبر منصات التواصل الاجتماعي المصرية، بعد وفاة عروس إثر تعرضها لأزمة صحية.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن العروس شعرت بحالة إعياء وفقدان للوعي، بعد آخر فقرة من زفافها ومغادرة القاعة لمنزل الزوجية، ليتم نقلها إلى المستشفى وتتوفى داخله.

وأضافت أن العروس وصلت وهي تعاني من توقف مفاجئ في عضلة القلب، وحاولت الفرق الطبية انعاشها ونقلها إلى العناية المركزة لكن دون جدوى، لتفارق الحياة داخل المستشفى.