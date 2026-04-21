طعام أطفال ملوث بسم الفئران.. والشركة: مبتز يعبث بالعبوات

قالت شركة تصنيع أغذية الأطفال «هيب» أمس (الاثنين) إنها كانت هدفاً لمحاولة ابتزاز، بعد العثور على وعاء من طعام الأطفال ملوث بسم الفئران في النمسا، مضيفة في بيان: «إن (هيب) ضحية ابتزاز».

وتم ضبط عبوة وزنها 190 غراماً من طعام الأطفال (الجزر والبطاطس) ملوثة بسم الفئران في منطقة بورجنلاند بالنمسا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويعتقد أن عبوتين على الأقل تم تداولهما في المنطقة، مع استمرار البحث الحثيث عن واحدة منها.

وقالت الشرطة في مدينة إنجولشتات الألمانية إنه تم العثور على خمس عبوات طعام أطفال تم العبث بها في النمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا.

وأوضحت الشركة أن المبتز أرسل رسالة إلى صندوق بريد إلكتروني عام لا يتم فحصه إلا على فترات متباعدة وفق الإجراءات المعتادة.

وأضافت الشركة أنها أبلغت الشرطة والسلطات فور علمها بالحادثة، وأنها أنشأت فريق أزمة داخلياً للتعامل مع الوضع. ولم تكشف الشرطة ولا الشركة عن مطالب المبتز المزعوم.

وقالت النيابة العامة النمساوية إنها فتحت تحقيقاً للاشتباه في تعريض الناس للخطر بشكل متعمد.