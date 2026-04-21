طيارون يرتكبون تصرفات غريبة جداً.. على تردد المراقبة الجوية

لم تكن الأصوات الحيوانية التي سُمعت عبر تردد مراقبة الحركة الجوية صادرةً عن قطة طليقة على متن الطائرة، بل كانت أصوات طيارين يُقلّدون أصوات الحيوانات، لاسيما القطط والكلاب.

وحدث تقليد أصوات القطط عبر تردد مراقبة الحركة الجوية في مطار رونالد ريغان الوطني بواشنطن في 12 أبريل، وفق ما أورد موقع ATC.com الذي أذاع التسجيل.

وتم توبيخ الطيارين سريعاً، وفقاً للمصدر ذاته، حيث نبه شخص آخر على نفس التردد: «يجب أن تكونوا طيارين محترفين»، لكن التوبيخ قوبل بمزيد من المواء والنباح، فرد الشخص الآخر قائلاً للطيارين: «لهذا السبب ما زلتم تقودون طائرات إقليمية».

و«الطائرة الإقليمية» (RJ) تعني طائرة نفاثة إقليمية، ويبدأ العديد من الطيارين حديثهم مسيرتهم المهنية بالعمل لدى شركات طيران إقليمية.

وفي بيان لها، قالت إدارة الطيران الفيدرالية إن اللوائح تمنع الطيارين من «إجراء محادثات غير ضرورية عندما يكونون على ارتفاع أقل من 10 آلاف قدم»، وأن الوكالة تُحقق في جميع الحالات التي قد يكون الطيارون قد انتهكوا فيها القواعد.

كما أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أن الصوت الذي يُسمع فيه صوت مواء قطط مصدره طرف ثالث، لكنها أكدت أنها ستُجري تحقيقاً فور التحقق منه.

وقال دينيس تاجر، الطيار والمتحدث باسم نقابة الطيارين المتحالفين، التي تُمثل طياري الخطوط الجوية الأميركية، إنه سمع صوت المواء على تردد «الحراسة» من قبل.

ويستخدم الطيارون والمراقبون الجويون تردد «الحراسة» نادراً لأنه مُخصص لحالات الطوارئ.

وأضاف تاجر: «ليس هذا ترفيهاً، بل هو تردد جاد وله غرض جاد. وأي شيء يُشوّهه بروح الدعابة أو أي نوع من الاستهزاء غير مقبول، ويجب أن يتوقف».