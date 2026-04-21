المفاجأة جاءت من «رولكس».. شك في أن الساعة مزيفة فباعها ليدخل السجن ويكتشف الصدمة

اشترى رجل إيطالي ساعة رولكس من أحد معارفه، قبل أن يساوره الشك بأنها مزيفة، فأخذها إلى متجر في سنغافورة وباعها مقابل 94,700 دولار سنغافوري (74,446 دولاراً أميركياً) قبل أن يتبين بعد ملاحقات جنائية وتحقيق أنها فريدة من نوعها.

ونقل موقع «تشانيل نيوز آسيا» عن مصادر المحكمة أن الرجل المدعو سينغ اشترى ساعة رولكس جي إم تي سارو في ربيع العام الماضي من أحد معارفه «مقابل 55,000 يورو ( 64808 دولارات)، واعتقد سينغ أنه حصل على صفقة جيدة، إذ ظن أن قيمة الساعة في سوق إعادة بيع الساعات تبلغ نحو 90,000 يورو ( 106050 دولاراً)، وأنه سيحقق ربحاً، لاسيما أن هناك نحو 20 قطعة أصلية فقط من هذه الساعة متداولة، لذا نصحه أصدقاؤه بإجراء المزيد من الفحوصات.

ولاحقاً أخبره أحد محلات الساعات أن علبة الساعة ربما تكون قد استُبدلت، وأن الرقم التسلسلي لساعة رولكس جي إم تي سارو الأصلية ربما يكون قد نُقش بالليزر على الساعة، فتيقن الرجل أنه خُدع وأن ساعته مزيفة فقرر بيعها. بعدها ذهب سينغ إلى مركز تجاري في بنكولين ودخل متجراً يُدعى «غرفة الساعات». عرض على مدير المتجر، الساعة مع بطاقة الضمان. تعرّف الضحية على الساعة، وهي ساعة رولكس غير معروضة في الكتالوج، تُقدّر قيمتها بنحو 120 ألف دولار سنغافوري ( 94478 دولاراً)، وأبدى رغبته في شرائها. تفاوض الاثنان واتفقا على سعر 94,700 دولار سنغافوري (74559 دولاراً). وبدلاً من الدفع عن طريق التحويل المصرفي كما اقترح الضحية، رفض سينغ الدفع نقداً وطلب ثلاث ساعات ثمينة بقيمة ساعته. بعد مغادرة سينغ للمتجر، ذهب الضحية وصديقه إلى متاجر ساعات مجاورة وطلبا من بائعين آخرين فحص الساعة، واكتشف أن الرقم التسلسلي قد مُسح ثم نُقش بالليزر فظن الشاري بدوره أن الساعة مزيفة، اتصل بسينغ عدة مرات ورفض العودة للمتجر، فاضطر الضحية لإبلاغ الشرطة التي ألقت القبض على البائع في مطار شانغي قبل موعد الرحلة بقليل.

ولكن الطريف أن الشرطة السنغافورية أخذت ساعة رولكس جي إم تي سارو إلى مركز خدمة رولكس، حيث قام فني ساعات بفحصها للتأكد من أصالتها، مؤكداً أن جميع أجزاء الساعة أصلية.

وقال المدعي العام إن تصرفات سينغ تُعد «خطوات جوهرية نحو ارتكاب جريمة احتيال، وتؤكد بقوة نيته في خداع الضحية». وحُكم على سينغ، البالغ من العمر 24 عاماً، بالسجن سبعة أشهر.

