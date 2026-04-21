راشد الماجد يغني في أبوظبي.. أمسية كلها مشاعر

يحيي النجم المحبوب راشد الماجد حفلاً غنائياً على مسرح الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، في 30 أبريل الجاري، في أمسية سيقدم خلالها مجموعة من أشهر أعماله.

ويأتي الحفل في إطار مواصلة الاتحاد أرينا تقديم تجارب ترفيهية حية تعكس الطابع الثقافي للجمهور، إذ تستضيف الوجهة أحد أبرز نجوم الغناء في الخليج في ليلة ستضم أعمالاً مميزة، ضمن برنامج متنوع من الفعاليات العالمية المرتقبة.

ويُعرف راشد الماجد بأعماله الشهيرة مثل «ولهان» و«مشكلني» و«تحبونها» و«أكثر شخص بالدنيا»، التي شكّلت جزءاً من ذاكرة الجمهور في مختلف أنحاء العالم العربي، وستسعى الأمسية لتقديم تجربة غنية بالمشاعر تعكس مسيرة فنية ممتدة، ومازالت تحافظ على حضورها لدى الجمهور حتى اليوم، وامتدت مسيرة راشد الماجد لأكثر من ثلاثة عقود، كوّن خلالها قاعدة جماهيرية من خلال أعمال رافقت مناسبات متعددة، من حفلات الزفاف إلى الاحتفالات الوطنية، كما شهدت مسيرته إصدار أكثر من 20 ألبوماً وإحياء حفلات في مختلف أنحاء المنطقة وخارجها، ما عزز مكانته بوصفه أحد أبرز الفنانين العرب.

ويُنظم حفل راشد الماجد في أبوظبي بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، و«ميرال»، الشركة الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، وستجمع الأمسية جمهور المنطقة في تجربة ستبقى في الذاكرة، وتعكس في الوقت ذاته استمرار أبوظبي في ترسيخ مكانتها على خريطة الترفيه الحي عالمياً.

من جهته، قال المدير العام للاتحاد أرينا، ماركوس أوزبورن: «نشهد طلباً متزايداً على الفعاليات الحية والترفيه في أبوظبي، وتواصل (الاتحاد أرينا) تلبية هذا الطلب من خلال استضافة نخبة من أبرز الفنانين، وتعكس استضافة فنانين مثل راشد الماجد قوة قطاع الترفيه الحي في العاصمة، وتؤكد التزامنا بتقديم برنامج متواصل يرتقي إلى مستوى تطلعات الجمهور ويواكب هويته الثقافية في دولة الإمارات».

