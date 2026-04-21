صقّار في قلب دبي

بزيّه الكامل وابتسامته الخارجة من القلب، صقّار «يحاور» طيره، وكأن بينهما لغة خاصة تعرفها العيون، ليزهو حامل الصقر بملمح من هوية دولة الإمارات، يُعدّ رمزاً لها، ويُحتفى به منذ أزمنة بعيدة، وتُقام له المهرجانات والمسابقات، وتُرصد لعشاقه المكافآت.. وهنا في قلب دبي، حيث منطقة الرأس القديمة، يحضر هذا الرمز، ليكون أمام زوار المدينة وضيوفها من كل مكان، ليروي حكايات مدينة محلقة في أعالي الإنجازات دوماً.