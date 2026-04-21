وادي غراند كانيون.. باحثون يفكون شفرة «أعجوبة طبيعية»

يمثل وادي غراند كانيون أعجوبة من عجائب الطبيعة في أميركا الشمالية، وهو معلم جيولوجي خلاب يقع في ​ولاية أريزونا، جنوب غرب الولايات المتحدة، ويتميز بخطوطه الجبلية المذهلة ومناظره الغنية بالألوان.

وتوفر الأبحاث الآن نظرة ‌ثاقبة حول كيفية ​تدفق نهر كولورادو من هذه المنطقة ووقته، ونحت النهر هذا الوادي بفضل قوته المستمرة على مدى ملايين السنين.

وتمكّن الباحثون من تتبع المسارات التي سلكها النهر في الماضي، من خلال دراسة حبيبات صغيرة من معدن الزركون في الحجر الرملي، المكون من الرواسب التي حملها النهر وجزيئات الرماد من ثورات بركانية منذ زمن بعيد.

وأشارت الدراسة إلى أن النهر بدأ يتدفق منذ نحو 6.6 ملايين سنة إلى منخفض كبير في سطح الأرض، شمال شرق أريزونا، وكوّن بحيرة واسعة وضحلة ⁠شرقي المكان الذي تشكل فيه غراند كانيون لاحقاً.

وخلص الباحثون إلى أن مياه البحيرة تراكمت بمرور الوقت، ثم فاضت في نهاية المطاف فوق نقطة منخفضة على ضفة البحيرة منذ نحو 5.6 ملايين سنة، لتتدفق عبر المنطقة التي أصبحت غراند كانيون.

ووجد الباحثون أيضاً أن النهر امتلأ وتدفق عبر سلسلة أخرى من الأحواض أسفل غراند كانيون، ليصل في النهاية ‌إلى خليج كاليفورنيا منذ نحو 4.8 ملايين سنة، حيث صب مياهه في البحر عند نقطة في شمال غرب المكسيك، واختفت البحيرة، التي ربما بلغ عرضها أكثر من 150 كيلومتراً، منذ زمن طويل، وأطلق عليها الباحثون اسم «بحيرة بيداهوشي» استناداً إلى اسم تشكيل جيولوجي محلي.