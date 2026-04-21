«خزانة الكتب» في 3 محطات جديدة بإصدارات نوعية

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية أنه سيُثري مبادرته النوعية «خزانة الكتب»، خلال الربع الثاني من العام الجاري، بإصدارات جديدة تستهدف القراء في ثلاث إمارات: الفجيرة ورأس الخيمة وعجمان، في إطار رؤيته الهادفة إلى ترسيخ حضور اللغة العربية، وتعزيز نشر المعرفة، بما يتماشى مع إعلان دولة الإمارات عام 2026 عاماً للأسرة.

وتستمر «خزانة الكتب» من خلال محطاتها الجديدة، خلال الربع الثاني من 2026، في استقطاب جمهور واسع من محبي القراءة، عبر انتشارها المدروس في مواقع حيوية ومتنوعة، ما يعكس رؤية المركز في جعل الكتاب والمعرفة جزءاً أصيلاً من المشهد المجتمعي اليومي، ويجسد استراتيجيته في دعم اللغة العربية، وتمكين الثقافة والإنتاج المعرفي على المستوى الوطني.

وتُقدّم المبادرة للجمهور في هذه الجولة مجموعة كبيرة من العناوين الجديدة، الصادرة عن مشروعات المركز الداعمة لصناعة الكتاب ونشر المعرفة، بما يُعزّز حضوره المؤسسي في مواقع حيوية، ويوسّع دائرة الفئات المستفيدة من أنشطة وبرامج الدورة الثانية من الحملة المجتمعية لدعم القراءة المستدامة التي أطلقها المركز تزامناً مع عام الأسرة، والتي تستهدف الوصول إلى 100 ألف مستفيد، استكمالاً لنجاح الدورة الأولى التي انطلقت عام 2025 تزامناً مع عام المجتمع.

وتستهدف مبادرة «خزانة الكتب» توفير مصادر الثقافة والمعرفة لكل فئات الأسرة والمجتمع، من خلال توفير الكتب في أماكن وجودهم، لاسيما المراكز التجارية ذات التنوع المجتمعي الكبير، ما يُسهم في توسعة تأثير المبادرة كمنصة ثقافية راسخة نجحت في ترجمة رؤيتها الثقافية إلى واقع ملموس يواكب تطلعات إمارة أبوظبي، ودورها مركزاً إقليمياً للثقافة والمعرفة.

وانطلقت الجولة إلى الإمارات الثلاث، في 16 الجاري، ضمن خطة المركز لتفعيل مبادراته، تأكيداً لاستمرارها في استقطاب الجمهور من عشاق القراءة، عبر المواظبة على الانتشار في مواقع متنوعة، تستهدف جمهوراً تتعدّد لديه الاهتمامات القرائية.

وللمرة الثانية يستضيف «لولو مول» في الفجيرة، فعاليات المبادرة، من 16 إلى 24 الجاري، مقدّمة لرواده أكثر من 230 عنواناً في جميع تصنيفات الكتب المعرفية الصادرة عن مشروع كلمة للترجمة، وإصدارات، وسلسلة البصائر للبحوث والدراسات.

ويستقبل «المنار مول» في رأس الخيمة، بدءاً من 16 وحتى 30 الجاري، أكثر من 230 عنواناً في جميع تصنيفات الكتب المعرفية التي تلبي مختلف الاهتمامات القرائية.

وتختتم «خزانة الكتب» جولتها بـ«سيتي لايف التلة مول» في عجمان، من 23 الجاري إلى 10 مايو المقبل، حاملة أكثر من 230 عنواناً.

