ملتقى خليجي لـ «الإتيكيت» بدبي في مايو المقبل

تنطلق في دبي أعمال الملتقى الخليجي للإتيكيت والبروتوكول الدولي 2026، من الثامن إلى 10 مايو المقبل، تحت شعار: «هيبة القيادة وصناعة التأثير»، وذلك ضمن فعاليات الموسم الثالث من برنامج «فارس الإتيكيت»، أحد أبرز البرامج التدريبية المتخصصة على مستوى الوطن العربي، ويُقام الملتقى بمشاركة نخبة من خبراء الإتيكيت والبروتوكول وصنّاع القرار والمدربين، من دول الخليج والوطن العربي، في إطار منصة مهنية رفيعة تهدف إلى تطوير المهارات القيادية.

ويهدف الملتقى إلى توحيد المفاهيم المهنية للإتيكيت والبروتوكول خليجياً، ومواكبة المستجدات في البروتوكول الدبلوماسي والمؤسسي.