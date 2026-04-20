«قهوة البيض».. ترند «أفضل قهوة في العالم» يثير الجدل وأطباء يحذرون

تصدرت «قهوة البيض» الفيتنامية المشهد عبر منصات التواصل الاجتماعي، محققةً ملايين المشاهدات تحت وسم «أفضل قهوة في العالم». وبينما يتغنى الكثيرون بمذاقها الذي يشبه «المارشميلو»، يقرع خبراء الصحة أجراس الإنذار من مخاطر بكتيرية قد تختبئ خلف هذه الرغوة الذهبية.

عراقة تعود لأربعينيات القرن الماضي

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، فإن هذا المشروب الذي يُعرف محلياً في فيتنام باسم «كافي ترونغ» (cà phê trứng)، ليس وليد الصدفة، بل يعود تاريخ ابتكاره إلى مدينة هانوي في أربعينيات القرن الماضي. وتعتمد الوصفة على خفق صفار البيض النيء مع السكر والحليب المكثف حتى يتحول إلى مزيج كريمي كثيف يُسكب فوق القهوة الفيتنامية القوية، مما يمنحها طعماً يقارب الحلويات العالمية مثل «الزابايوني» الإيطالي.

جدل «السوشيال ميديا»: إعجاب واشمئزاز

انفجر الجدل مؤخراً بعد مقطع فيديو على منصة «إنستغرام» حصد أكثر من 400 ألف إعجاب، حيث انقسم المتابعون إلى معسكرين؛ فريق يصف التجربة بأنها «رائعة واستثنائية»، وفريق آخر عبّر عن اشمئزازه وتخوفه، واصفاً إياها بـ«قهوة السالمونيلا».

التحذير الطبي: مخاطر تفوق الفوائد

وفي سياق تقييم المخاطر، نقلت «نيويورك بوست» عن الدكتورة سوجاثا ريدي، الطبيبة من ولاية جورجيا، تحذيراً شديد اللهجة للمستهلكين. وأوضحت ريدي أن صفار البيض في هذه الوصفة لا ينضج تماماً، مما يبقيه بيئة خصبة لبكتيريا «السالمونيلا»، التي تسبب مضاعفات خطيرة تشمل الحمى والتسمم المعوي الحاد، وتزداد خطورتها بشكل خاص على النساء الحوامل وكبار السن.

القيمة الغذائية والامتصاص

من الناحية التغذوية، لفتت الدكتورة ريدي إلى أن تناول البيض نيئاً قد يعيق قدرة الجسم على امتصاص فيتامينات أساسية مثل «البيوتين»، فضلاً عن المحتوى العالي جداً من السعرات الحرارية بسبب الحليب المكثف. واختتمت نصيحتها بضرورة استخدام «البيض المبستر» حصراً لمن يرغب في خوض التجربة، مؤكدة أن المخاطر الصحية المرتبطة بالوصفة التقليدية تفوق فوائدها المتوقعة.