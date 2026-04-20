"إدمان وسكتات قلبية".. أميركا تسحب مشروب طاقة شهير من الأسواق

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) تحذيراً عاجلاً يقضي بحظر استهلاك وتوزيع مكملات الطاقة الشهيرة «Addall» بعد ثبوت احتوائها على مكونات غير قانونية ومواد كيميائية غير معتمدة تسبب مخاطر حادة على الجهازين العصبي والدوري.

تفاصيل المنتجات المحظورة

وبحسب ما أوردته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن قرار السحب يشمل منتجين رئيسيين تسوقهما شركة «ZMB Enterprises LLC»:

«Addall XR»: مكمل سائل بنكهة البرتقال يُروج له كجرعة سريعة لتعزيز التركيز.

«Addall XL»: كبسولات تُسوق على أنها خالية من الكافيين وتمنح طاقة ذهنية لساعات طويلة.

وأوضحت الفحوصات المخبرية التي أجرتها السلطات الأميركية أن هذه المنتجات، التي تباع عادة في محطات الوقود والمتاجر الصغيرة وعبر الإنترنت، تحتوي على مزيج «خفي» من المواد المنشطة والمثبطة التي تشكل تهديداً مباشراً للحياة.

مكونات غير قانونية ومخاطر طبية

وكشفت التحقيقات عن وجود مادة «الفينيبوت» في المنتج السائل، وهي مادة مثبطة للجهاز العصبي المركزي غير مرخصة كمكمل غذائي في الولايات المتحدة، وترتبط بخطر الإدمان السريع وأعراض انسحاب حادة تشمل فقدان الوعي وضعف التوازن.

كما عثرت المختبرات على مادة «1,4-DMAA» و «DMHA»، وهي منبهات صناعية غير معتمدة تتسبب في:

ارتفاع حاد في ضغط الدم.

تسارع غير طبيعي في ضربات القلب.

زيادة احتمالية التعرض للسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

كواليس الأزمة مع الشركة المصنعة

وذكر تقرير «ديلي ميل» أن إدارة الغذاء والدواء كانت قد أخطرت الشركة بالنتائج منذ يناير الماضي. وبينما وافقت الشركة على سحب المنتج السائل، أبدت تعنتاً في البداية بشأن سحب الكبسولات، قبل أن تلتزم لاحقاً بعدم استخدام المكونات المحظورة في دفعات الإنتاج المستقبلية.

توصيات عاجلة للمستهلكين

شددت السلطات الصحية الأمريكية على المستهلكين بضرورة التوقف الفوري عن استخدام هذه المكملات والتخلص منها بطريقة آمنة، محذرة من أن التوقف المفاجئ عن استخدام المواد التي تحتوي على «الفينيبوت» قد يتطلب إشرافاً طبياً لتجنب أعراض الانسحاب الشديدة.

كما طالبت إدارة الغذاء والدواء جميع تجار التجزئة والموزعين بوقف بيع المنتج فوراً، وإبلاغ العملاء بالمخاطر المرتبطة به، مع ضرورة مراجعة الطبيب في حال ظهور أي أعراض جانبية مثل خفقان القلب أو التوتر العصبي غير المبرر.