«البحر يحب الزيادة».. بريطاني يرث عن والده تركة نادرة ويقسم على زيادتها

حصل بريطاني على تركة شديدة الخصوصية من والده، تمثلت بمجموعة من 500 جزازة عشب تعود لأزمنة مختلفة، وتتمتع بقدرات متنوعة.

وورث جوناثان هاردويك (49 عاماً)، هذه المجموعة عن والده ستان بعد وفاته عام 2024 عن عمر ناهز 84 عاماً إثر إصابته بسرطان البروستاتا. وكانت المجموعة في الأصل لعامل صيانة ملاعب غولف في أحد النوادي.

وتتوزع المجموعة، التي استغرق جمعها أكثر من 35 عاماً وتبلغ قيمتها آلاف الجنيهات الإسترلينية، على تسع حظائر، ومرآب مزدوج، وداخل الحديقة الشتوية في منزل ستان القديم في فيلي.

ويُعتقد أن أقدم جزازات العشب في المجموعة، التي تُعد ثاني أكبر مجموعة في بريطانيا، تعود إلى القرن الـ19. وتضم أيضاً عدداً محدوداً من النماذج التي يُعتقد أنها الوحيدة الموجودة في العالم.

ويقوم جوناثان، وهو بستاني من فيلي، بجزّ عشب حديقة منزل والدته بانتظام، ويقول إنه أصبح لديه الآن «خيارات واسعة» من جزازات العشب، مضيفاً: «هناك خيارات كثيرة، أنا محتار حقاً».

وأورد موقع «يورك برس» أن الأب كان يقص عشب حديقته مرتين أسبوعياً باستخدام جزازة يدوية موثوقة من ثلاثينات القرن الماضي، إلا أن أندر نموذج في المجموعة - بقيمة 5000 جنيه إسترليني (نحو 6734 دولاراً) - هو جزازة شانكس من عام 1861.

ومن بين القطع الأخرى جزازة شانكس ثلاثية الأسطوانات من منتصف عشرينات القرن الماضي، والتي يُعتقد أنها الوحيدة الموجودة، بالإضافة إلى جزازة رانسومز العكسية النادرة من سبعينات القرن الـ19. وبعد وفاة الأب، تعهد جوناثان بالحفاظ على المجموعة بل وإضافة المزيد إليها، مضيفاً: «إنها كثيرة جداً، وأصعب ما في الأمر هو الحفاظ عليها، والتأكد من عدم صدئها».

وأكمل: «مازلت أضيف إلى المجموعة، فإذا رأيت جزازة عشب تُكمل المجموعة، فسأحصل عليها.. فأنا فخور بها حقاً، وأعتبرها بمثابة الحفاظ على جزء من التاريخ البريطاني».