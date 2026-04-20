اللص فعلها 70 مرة.. يشتري قطع الليغو ويستبدلها بالمعكرونة الجافة ثم يعيدها للمتاجر

لم تكن الأمور على ما يرام بالنسبة لمشتبه به في سرقة كبرى، أُلقي القبض عليه مؤخراً في أميركا بتهمة سرقة مجسمات ليغو قيّمة من مجموعاتها، واستبدالها بمعكرونة مجففة.

ووفقاً لشرطة إرفاين، أُلقي القبض على جاريل أوغسطين، البالغ من العمر 28 عاماً، والمقيم في باراماونت، خلال أحدث عملياته الاحتيالية في متجر تارجت المحلي.

واشترى أوغسطين مجموعات ليغو من متاجر تارجت 70 مرة على الأقل، ثم أزال المجسمات الصغيرة والقطع الأخرى من الصناديق، ثم استبدل المجسمات بمعكرونة «سميد القمح القاسي» المجففة، وأعاد المجموعات إلى المتاجر، بحسب شرطة إرفاين.

ونقلت «إن بي سي» عن الشرطة قولها: «أبلغت (تارجت) عن 70 سرقة على الأقل في جميع أنحاء البلاد مرتبطة بالمشتبه به نفسه، بلغت خسائرها نحو 34 ألف دولار»، مشيرة إلى أن «هناك الكثير من القطع المفقودة».

ويُظهر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة تُظهر أوغسطين وهو يتسوق مجموعات ليغو في متاجر تارجت، ثم لحظة اعتقاله، والتي التقطتها كاميرات مثبتة على أجساد الضباط.

ويتضمن المقطع أيضاً صوراً لأكياس معكرونة مجففة استخدمها المشتبه به في عمليات المبادلة، بالإضافة إلى مجسمات الليغو المسروقة، والتي تضمنت قطعاً من مجموعات «حرب النجوم». وقالت شرطة إنديانابوليس إن أوغسطين قد تم إيداعه في سجن مقاطعة أورانج.