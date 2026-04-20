الفنانة حياة الفهد تعرضت لانتكاسة صحية حادة أدخلتها العناية المركزة

كشف رئيس الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي وصنّاع الترفيه، خالد عبد الله الراشد، عن تعرض الفنانة القديرة حياة الفهد لانتكاسة صحية حادة، صباح الأحد، استدعت إدخالها مجدداً إلى وحدة العناية المركزة، بعد أن كانت تتلقى العلاج في غرفة العزل خلال الفترة الماضية.

ووفقاً لصحيفة "القبس"، أوضح الراشد، في بيان رسمي، أن الوضع الصحي للفنانة غير مستقر، وتحتاج إلى عناية طبية واهتمام دقيق من الفريق الطبي.

وأضاف أن هذا الظرف الصحي الدقيق يستدعي تكاتف الجميع بالدعاء، موجهاً نداءً إلى الجمهور ووسائل الإعلام ومحبي الفنانة في كل مكان للإكثار من الدعاء لها، سائلاً الله عز وجل أن يمنّ عليها بالشفاء العاجل، وأن تتجاوز هذه الوعكة الصحية في أقرب وقت ممكن.