ديبيكا بادكون: طفل ثانٍ في الطريق

أعلنت الممثلة الهندية، ديبيكا بادكون (40 عاماً)، أمس، نبأ حملها بطفلها الثاني من زوجها الممثل رانفير سينغ (40 عاماً).

وذكرت شبكة «إن دي تي في» الهندية أن ديبيكا ورانفير نشرا منشوراً مشتركاً عبر تطبيق «إنستغرام»، يظهر ابنتهما (دعاء) وهي تحمل اختبار حمل منزلي إيجابياً.

يشار إلى أن ديبيكا ورانفير تزوجا في 14 نوفمبر 2018 في إيطاليا، واستقبلت ديبيكا ورانفير ابنتهما الأولى (دعاء) في الثامن من سبتمبر 2024.

يشار إلى أن ديبيكا انطلقت مسيرتها في بوليوود بفيلم «أوم شانتي أوم»، الذي فتح لها البوابة نحو النجومية، خصوصاً أنه كان بجوار النجم شاروخان.